İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köpeklerden kaçarken ticari taksinin çarptığı genç ağır yaralandı

Köpeklerden kaçarken ticari taksinin çarptığı genç ağır yaralandı
Köpeklerden kaçarken ticari taksinin çarptığı genç ağır yaralandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan gence ticari taksi çarptı. Kazada ağır yaralanan genç tedavi altına alındı.

Köpeklerden kaçarken ticari taksinin çarptığı genç ağır yaralandı - Tıkla İzle

Olay, Karabük-Safranbolu karayolu Emek Kavşağı'nda meydana geldi. İş çıkışı köpeklerin saldırısından kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan Feyzullah Tuncer'e, Mustafa S. idaresindeki 78 T 6014 plakalı ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı önce Safranbolu Devlet Hastanesine ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.