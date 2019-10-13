İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpekleri öldürdü, sosyal medya sayesinde yakalandı

Köpekleri öldürdü, sosyal medya sayesinde yakalandı
Köpekleri öldürdü, sosyal medya sayesinde yakalandı

Ordu’da, yavru köpekleri öldürürken görüntülenen şahıs, sosyal medya sayesinde yakalanarak cezalandırıldı.

Fatsa ilçesi Kılıçlı Mahallesi'nde Davut Ç. (60) isimli şahıs, iddiaya göre ikamet ettiği evinin önünde bulunan dört yavru köpeği öldürerek araziye attı. Bu sırada kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçerek, şüpheli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan Davut Ç. hakkında ‘Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamasında, adli ve idari işlem başlatıldı.

Öte yandan, şahıs hakkında ayrıca, Doğa Koruma VE Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından öldürülen her hayvan için bin 552 TL olmak üzere toplamda 6 bin 208 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Ahmet Altay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.