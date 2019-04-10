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Köpekleri zehirleyen zanlılar yakalandı

Köpekleri zehirleyen zanlılar yakalandı
Köpekleri zehirleyen zanlılar yakalandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde köpeklere zehirli et atıp telef olmasına neden olan 3 kişi yakalandı.

Olay, Yenimahalle ilçesinde dün akşam meydana geldi. Beyaz renkli araçtan atıldığı iddia edilen zehirli etler nedeniyle 16 köpek telef oldu, 7 köpek de tedavi edilmek üzere veterinere gönderildi. Olayın ardından Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda sokak hayvanlarını zehirledikleri iddia edilen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G. isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. Kişiler ilk sorgularında köpekleri zehirlemediklerini, Ulus bölgesinden hayvanlara yemeleri için kemik getirdiklerini ileri sürdü. 3 şüpheli adli kontrollerinin ardından Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. 

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