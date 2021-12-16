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Köpeklerin saldırdığı çocuğu canı pahasına kurtardı

Köpeklerin saldırdığı çocuğu canı pahasına kurtardı
Köpeklerin saldırdığı çocuğu canı pahasına kurtardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde okuldan dönen 9 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. 4 köpeğin arasında kalan çocuğu, o sıra yoldan geçen bir kadın canı pahasına kurtardı.

Köpeklerin saldırdığı çocuğu canı pahasına kurtardı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi semt pazarı civarında meydana gelen olayda 9 yaşındaki U.A., okuldan eve döndüğü sırada başıboş 4 köpeğin saldırısına uğradı. Yere düşerek köpeklerin arasında kalan U.A. o sıra yoldan geçen bir kadın tarafından kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan U.A., hastanede tedavi altına alındı. Olay anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde köpeklerin çocuğa saldırması ve yoldan geçen kadının köpekleri uzaklaştırarak U.A.'nın yardımına koşması görülüyor.

Turan Bulut

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