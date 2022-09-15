Köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk 22 gün sonra taburcu oldu

Olay, 23 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinden çıkıp arkadaşlarının yanına giden ilkokul 3. sınıf öğrencisi Umut Ünlü, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Umut Ünlü'ye köpeklerin saldırdığını fark eden bir kadın oğluyla birlikte çocuğu kurtardı. Vücudunun birçok yerinden köpekler tarafından ısırılan 8 yaşındaki Umut Ünlü'ye ilk müdahale olay yeri yakınlarında evi bulunan bir sağlık çalışanı tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Umut Ünlü, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

“Umut'u bugün taburcu ediyoruz”

22 günlük tedavi sürecinin ardından Umut Ünlü'nün dikişleri alındığını anlatan Konya Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Uğur, “Umut'un kafa tasında, karnında sırtında ve kasıklarında dikişleri vardı. Bugün itibariyle bütün dikişleri alındı, şuan hiçbir dikişi kalmadı. Yara bakım tedavileri evde tedavi edilebilir düzeye geldi ve bundan sonra Umut'un tedavisi evde devam edecek. Bu süreçte ise Umut, cildiye bölümüne gelmeye devam edecek. Eğer bu süreçte gerek görülürse plastik cerrahi bölümüne de gelecek. Umut'un şu anda morali, neşesi yerinde, en son 2 gün önce çocuk psikiyatri uzmanımız değerlendirdi. Bu değerlendirme sonucu psikolojisinin yerinde olduğunu ilaç tedavisinin gerek olmadığını söyledi. Herhangi bir şikayet olursa kontrole gelmesi gerektiğini ifade etti. Genel olarak psikolojisi iyi durumda ve yara bakımları da evde tedavi edilebilir düzeyde olduğu için Umut'u bugün taburcu ediyoruz” dedi.

Öte yandan, 22 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu olacağı için heyecanlı olan 8 yaşındaki Umut Ünlü, “Eve gidince kuzenlerimi gezeceğim, okulu özledim” dedi.

İbrahim Yetkin