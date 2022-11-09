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Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yoğun bakımda

Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yoğun bakımda
Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yoğun bakımda

Tekirdağ’ın Çerkezköy içesinde 10 yaşındaki Efekan Demir, köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yoğun bakımda - Tıkla İzle

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılpınar Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Efekan Demir, arkadaşlarıyla birlikte giderken, önlerine çıkan köpek havlamaya başladı. Köpek tarafından bir süre kovalanan Demir, kaçmak için otoyola çıktı. Köpekten kaçarken birden otoyola çıkan Demir'e araç çarptı. Olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Demir, hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Demir'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Gökçeli
 

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