Kopenhag Başakşehir Canlı Anlatım

KOPENHAG:1 BAŞAKŞEHİR:0

CANLI ANLATIM

37' Zeca'nın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

34'Karşılaşma bu dakikalarda karşılıklı yapılan top kayıplarıyla orta saha mücadelesi şeklinde devam ediyor.

26'Junior Caiçara'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Victor Nelsson kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

24'Enzo Crivelli'nin pasıyla topla buluşan Demba Ba'nın, ceza sahası dışında uzak bir mesafeden yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

23'Pep Mas Biel'in pasıyla topla buluşan Jonas Wind'ın, ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta çıkıyor.

7' İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.

4' Guillermo Varela golde asisti yapan oyuncu oluyor.

4'GOL! FC Copenhagen, Jonas Wind'in golü ile maçta öne geçiyor.

2'Mikkel Kaufmann'ın pasıyla topla buluşan Jonas Wind'ın ceza sahası dışında yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

1'Hakem Daniele Orsato maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye temsilcimiz Medipol Başakşehir başlıyor.