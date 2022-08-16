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Kopenhag Trabzonspor Maç Anlatımı

Kopenhag Trabzonspor Maç Anlatımı
Kopenhag Trabzonspor Maç Anlatımı

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda karşılaşıyor.

KOPENHAG 1-0 TRABZONSPOR

Maç Anlatım

1'Maç başladı

5' Kopenhag rakip yarı alanda çok adamla sağ kanattan gelmek istedi ancak Eren Elmalı'nın kontrolünde top oyun alanını terk etti.

7' Trabzonspor rakip yarı alanda Trezeguet ile etkili gelmek istedi. Savunmanın müdahalesinde top oyun alanını terk etti.

9' GOL! Claesson'un golü ile Kopenhag maçta 1-0 öne geçti.Gol - Viktor Claesson

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KOPENHAG: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Lerager, Zeca, Falk, Haraldsson, Claesson, Biel.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Kouassi, Cornelius.

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