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Köprüde ayağı sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Köprüde ayağı sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Köprüde ayağı sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Muğla’nın Datça ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve geçmek istediği köprüde ayağı beton taşların arasına sıkışan hamile kadını, itfaiye ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Datça ilçesi Burgaz Mahallesi'ne bayram tatili için gelen 5 aylık hamile B.K. yakınları ile birlikte çıktığı doğa yürüyüşü kabusa döndü. Edinilen bilgiye göre, geçmek istediği köprünün ortasındaki taşların arasındaki boşluğa ayağı sıkışan ve yere düşen kadına ilk yardımı yakınları ve vatandaşlar yaptı. Hamile kadının ayağını bulunduğu yerden çıkaramayan yakınları yardım çağrısında bulundu. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin kadını kurtarmasının ardından ilk tedavisi yapıldı. B.K. daha sonra Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın görgü tanıklarından Mustafa Özkan yaptığı açıklamada, bu rezilliğin son bulmasını isteyerek, yetkililerden gerekli önlemleri almasını istedi.

Mehmet Ölmez
 

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