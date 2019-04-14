Köprüde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Birecik ilçesindeki Fırat Nehri üzerinde bulunan köprüde yaşandı. Mehmet Y.'nin kullandığı 27 Y 9934 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BKC 54 plakalı otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si kadın olmak üzere 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan köprü trafiği, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Bozkurt