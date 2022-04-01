Köprüden atlamak istedi, polis ikna etti

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Karaali Köprüsüne çıkarak kendisini aşağıya sarkıtan Abuzer K'yi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak canına kıymak isteyen Abuzer K., ile konuşmaya başladı. Ekiplerin yaptığı konuşmalar sonucunda Abuzer K., bulunduğu yerden indirildi. Bunalıma girdiği belirtilen Abuzer K., polis merkezine götürüldü. Abuzer K'nın yaklaşık 7 ay öncede Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi karşısında bulunan halk eğitim merkezi binası inşaatına da çıkarak intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir