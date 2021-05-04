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Köprüden birinin atladığı iddiası ekipleri alarma geçirdi

Köprüden birinin atladığı iddiası ekipleri alarma geçirdi
Köprüden birinin atladığı iddiası ekipleri alarma geçirdi

Şanlıurfa'da bir kişinin Fırat Nehri'ne atladığı iddiası ekipleri alarma geçirdi.

Köprüden birinin atladığı iddiası ekipleri alarma geçirdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri üzerindeki köprüde yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar yaşı 30 - 35 yaşlarında bir şahsın köprüden suya atladığını gördü. Suyun kenarına giden vatandaşlar, bir şey bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. Bölgede inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, sualtı polisleri ile ambulansı çağırdı.

Tekneye binen ekipler yüzeyde çalışma yaparken dalgıçlar ise suya dalarak arama tarama çalışması yaptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Bozkurt
 

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