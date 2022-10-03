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Köprüden D-100 karayoluna sarkan vatandaş yürekleri ağza getirdi

Köprüden D-100 karayoluna sarkan vatandaş yürekleri ağza getirdi
Köprüden D-100 karayoluna sarkan vatandaş yürekleri ağza getirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde köprüden tek eliyle tutunarak aşağı sarkan şahsı vatandaşlar son anda kurtardı. İlginç anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

Köprüden D-100 karayoluna sarkan vatandaş yürekleri ağza getirdi - Tıkla İzle

 Olay, İzmit ilçesinde D-100 karayolu üzerindeki Halkevi Köprüsü'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs köprüye çıkarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, şahsın köprüden tek eliyle tutunarak sarktığı görüldü. Vatandaşlar şahsı son anda tutarak köprüden düşmesine engel oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ömer Faruk Kıyak
 

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