Köprüden D-100 karayoluna sarkan vatandaş yürekleri ağza getirdi

Olay, İzmit ilçesinde D-100 karayolu üzerindeki Halkevi Köprüsü'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs köprüye çıkarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, şahsın köprüden tek eliyle tutunarak sarktığı görüldü. Vatandaşlar şahsı son anda tutarak köprüden düşmesine engel oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ömer Faruk Kıyak



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