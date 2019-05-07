Köprüden nehre atlamak isteyen çocuğa, 'atla' diye bağırdılar

Alınan bilgiye göre, lise birinci sınıf öğrencisi M.C. bunalıma girerek, Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköpü'den suya atlamak istedi. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye polis, cankur ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köprüye gelen çocuk şube müdürlüğü ekipleri, M.C.'yi ikna etmeye çalıştı. M.C., köprüden öğretmeni gelmeden inmeyeceğini söyledi. Bir polis sesini duyuramadığı için çocuğu cep telefonu ile arayıp telefonda konuşarak ikna etmeye çalıştı.

Film izler gibi izleyip cep telefonuyla görüntülediler

Bu sırada çevrede bulunan meraklı vatandaşlardan kimi, cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntülerken kimi de sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Polis bir yandan çocuğu ikna etmeye çalışırken, diğer yandan meraklı vatandaşları çevreden uzaklaştırmaya çalıştı. Uyarılara rağmen bazı kişiler çocuklarıyla birlikte köprünün üzerine gelip olanları seyredip görüntüledi. Bir motosikletli durup olayı görüntülerken, ikisi kız 3 kişinin de öz çekim yapması dikkat çekti.

"Atla" diye bağırdı

Köprüden geçen bazı vatandaşların ise çocuğa "atla" diye bağırması herkesi hayrete düşürdü. Bazı kadınlar ise çocuğu ikna etmek için yanına gitmeye çalıştı. Polis çocuğun bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile çevirip alana kimseye sokmazken vatandaşları da uzaklaştırmaya çalıştı. Buna rağmen alandan gitmeyen vatandaşlar polis ile tartıştı. Bir çocuğun M.C.'nin yanına kadar gelerek onu cep telefonu kamerası ile çekmesi görenleri şaşkına uğrattı. Onlarca vatandaş kapalı gişe film izler gibi izledi.

Saniye saniye atlama anı

Olay yerine gelen cinayet masası dedektifleri M.C.'yi “Biz senin yanındayız. Problem neyse beraber çözelim. Ne istiyorsan yapacağız” diyerek ikna etmeye çalıştı. M.C., yaklaşık 20 metreden aşağıya kendini suya bıraktı. Ayakları üzerine düşen çocuk bir süre yüzdükten sonra sandalla suda bekleyen vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya