İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köprülü Kanyon'da bottan suya düşen rehber hayatını kaybetti

Köprülü Kanyon'da bottan suya düşen rehber hayatını kaybetti
Köprülü Kanyon'da bottan suya düşen rehber hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon’da bottan suya düşen 24 yıllık rehberin kanyonun 2 kilometre aşağısında gece saatlerinde cansız bedeni bulundu.

Köprülü Kanyon’da bottan suya düşen rehber hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Korkunç olay, Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi Köprülü Kanyon'da gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köprülü Konyan'da 24 yıldır rehberlik yapan Şerafettin Kanmaz (44) dün öğle saatlerinde iki kişiyi bota alarak gezdirmek istedi. Kanmaz, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle bottan suya düştü. Botta bulunan diğer kişiler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarına ailenin isteği üzerine köylüler de destek verdi. Gece saatlerine kadar yapılan çalışma sonrasında şahsın 2 kilometre aşağıda kanyon kenarında cansız bedeni bulundu. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kanmaz'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Öte yandan, şahsın ölümü ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Ertuğrul Gün- Akif Yılmaz
 

İLGİLİ HABER
Sulama kanalında aranan iki arkadaşın cesedine ulaşıldı Sulama kanalında aranan iki arkadaşın cesedine ulaşıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.