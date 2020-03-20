Korana virüse karşı 'Sosyal mesafe şeridi'

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Rize'de de bazı eczaneler çalışan ile müşteri arasında 1 metrelik mesafe olması için tezgahların önüne kırmızı kurdele ile şerit çekti.

Rizeliler'den aldıkları önleme yönelik olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Eczane Teknikeri Hüseyin Demir “Tüm dünyayı saran bir Korana virüs var. Ülkemizde de yavaş yavaş vaka sayıları git gide artmakta. Biz de kendi çapımızda böyle bir önlem almak istedik. İşe de yaradı. Beklemediğimiz bir tepki gördük. Bizi gayet olumlu karşıladılar. Sonuçta benim evde eşim ve oğlum da var ve oğlum biraz risk gurubunda. Burada kendimizi korursak onları da korumuş olacağız. Karşımızdaki insana da hep şunu söylüyoruz ‘Biz hasta oluruz ama biz hasta olursak sizde hasta olursunuz' Sizin için bu önlem” şeklinde konuştu.

Eczacı İmren Yazıcılar ise kendilerine alışveriş yapmaya gelen hastalar için de bu önlemin çok önemli olduğu ifade ederek “Bu salgında sosyal mesafe önemli. Bizde kendimizce böyle bir önlem aldık. Biz hem kendi sağlığımız için, hem de hastalarımızın sağlığı için böyle bir önlem aldık, mesafeyi koruyoruz. İnsanlar görünce önce bir şaşırıyorlar, dalga geçenler de oluyor ama alışacaklar yavaş yavaş. Sağlık çalışanıyız, risk grubuyuz, taşıyıcı olabiliriz. Onlar içinde önemli, mesafeleri korumaları gerekiyor. Vatandaşlardan ricamız; özellikle 65 yaş üstü insanlar işleri olmadıkça dışarıya çıkmasınlar, evde kalsınlar” dedi.

Eczaneye müşteri olarak gelen Fuat Bostan isimli vatandaş ise tedbir almanın önemli olduğunu dile getirerek “Çok güzel bir davranış, mesafenin korunması gerekir. Zaten yetkililer ‘1 metre uzaklıkta durun' diyor. Bu yüzden bu tip çalışmaları olumlu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi Demir