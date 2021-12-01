Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Bugün yapılan antrenmanda bir süredir sakat olan Sivasspor'un defans oyuncusu Koray Altınay fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı. 30 yaşındaki futbolcunun çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Sivasspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından Koray Altınay'ın idmanda olduğu fotoğrafı paylaşarak, “Demir Grup Sivasspor'umuzda sakatlığı bulunan Koray Altınay, bugün gerçekleştirdiğimiz antrenmanda takımımızdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı” notu eklendi.

Oğuzhan Sarzep