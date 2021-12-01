İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Koray Altınay fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı

Koray Altınay fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı
Koray Altınay fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı

Bir süredir sakat olan DG Sivasspor’un defans oyuncusu Koray Altınay, fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Bugün yapılan antrenmanda bir süredir sakat olan Sivasspor'un defans oyuncusu Koray Altınay fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı. 30 yaşındaki futbolcunun çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Sivasspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından Koray Altınay'ın idmanda olduğu fotoğrafı paylaşarak, “Demir Grup Sivasspor'umuzda sakatlığı bulunan Koray Altınay, bugün gerçekleştirdiğimiz antrenmanda takımımızdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı” notu eklendi.

Oğuzhan Sarzep

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.