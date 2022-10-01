Koray Avcı Bursa'da unutulmaz konser verdi

‘Adaletin bu mu dünya' şarkısıyla sevenlerini selamlayan Avcı, özellikle Aşık Mahzuni ve Aşık Veysel'in eserlerinin de yer aldığı pek çok şarkı ve türküyü hayranları için söyledi. Hareketli şarkılarıyla mekanı dolduran dinleyicilerini coşturan ve ekip arkadaşlarıyla birlikte sahnede oynayan Koray Avcı, şarkı aralarında seyircilerle kurduğu diyaloglarla da Bursalıların gönüllerine dokundu.

Muharrem Vurucular



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