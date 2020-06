Korayspor online spor alışveriş

Korayspor, 1983 yılında Bursa'da kurulmuştur. 37 yıllık perakendecilik ve sektör tecrübesi vardır. Ayrıca şirketin bu zamanlara gelmesinin arkasında büyük bir tacım becerisi vardır. Şirketin birçok farklı şehirde şube ağı vardır. Her yıl bu şubeleri yaklaşık 9 milyon kişi ziyaret etmektedir. Bünyesinde birçok farklı marka bulundurmaktadır. Satılan tüm markalar \%100 orijinaldir. Yıllardır süre gelen başarının ardında müşteri memnuniyeti vardır. Müşteri memnuniyetinin her şeyden üstün tutulduğu Korayspor mağazalarının her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret edilmesi hiç de sürpriz değildir. Hal böyleyken de başarı kaçınılmaz bir sonuç haline gelmektedir. Anlayacağınız başarılı bir şirketin arkasında müşterilerinin memnuniyetini düşünen yöneticisinden işçisine sahibinden şoförüne kadar birçok kişi vardır. Herkes önceliğini müşteri memnuniyetine vermiş ve onun için çalışmaktadır.

Korayspor.com Sitesinin Açılması

2005 yılında Korayspor, yenilikçi bir hamleyle ortaya çıkmıştır. Gelişimin kaynağının büyümekte olduğunu anlayan şirket, büyümenin de yolunun globale açılmakta görmüştür. Şirketin dünya piyasasında hak ettiği yeri alabilmesi için de yeni bir adımın atılması son derece gerekliydi. İşte o büyük kararların verildiği dönemde şirket, bir site açma konusunda karar kıldı. Böylece gelişim son derece hızlı olabilecekti. Bu uğurda açılan sitenin adı www.korayspor.com. Site birçok özelliğiyle yenilikçi olduğunu kanıtlamaktadır. Bu adımın atıldığı yıllarda Türkiye'de başka spor online alışveriş sitesi yoktu. Bu özelliğiyle Türkiye'nin ilk spor online alışveriş sitesi Korayspor.com'dur. Bu siteyle ilgili bir diğer önemli özellik ise şirket, bu siteyle beraber hedeflediği dünyaya açılma planını hususunda başarılı olmuştur.

Günümüzde Korayspor.com

Açılmasının üzerinden geçen 15 senede bu site çok yol kat etmiştir. Bünyesinde bulundurduğu yüzlerce markayla geniş bir müşteri havuzuna hitap eden Korayspor, kalitesinden hiçbir zaman ödün vermemiştir. Korayspor.com nasıl ilk açıldığı gün Türkiye'nin ilk spor online alışveriş sitesi ise günümüzde de müşteri memnuniyetini sağlama yolunda önemli adımlar atan en iyi site olma özelliğini taşıyor. Türkiye'nin batısından doğusuna kuzeyinden güneyine her yerine ücretsiz kargo hizmeti ile almış olduğunuz ürünler özenle size ulaştırılmaktadır. Ürünün hatalı gelmesi ya da sizin herhangi bir memnuniyetsizliğiniz durumunda rahatlıkla iade ya da ücretsiz değişim yapabilirsiniz. Birçok farklı sitede bu geri değişim ve iade süresi çok kısa zamanlarda tutulurken, bu sitede bu süre 30 gündür. Hiçbir mağduriyet yaşanmaması adına bu sürenin aralığı diğer sitelerden çok daha uzun tutulmuştur.

Korayspor.com Sitesindeki Ürünlerin Fiyatları ve Satın Alma İşlemi

İlk akla gelen sorulardan biri her zaman fiyatlandırma olur. Online alışverişin insanlara sunduğu özelliklerin en başında birçok farklı siteden fiyat karşılaştırabilme seçeneğidir. Bu seçenekle en iyi ürünleri en uygun fiyatlara alabilirsiniz. Korayspor.com sitesi online alışveriş siteleri içinde aynı kalitede ürünü en uygun fiyata piyasaya sunma konusunda zirvede yerini almaktadır. Bünyesinde bulundurduğu pek çok dünya markasını sunulabilecek en uygun fiyatlara insanlarının alımlarına sunmaktadır. Uygun fiyatlandırma konusunda zirvede olan bu online alışveriş sitesinin bir diğer zirvede olduğu konu ise güvenilir ödemedir. Ödeme konusunda pek çok seçenek sunan site, banka ya da kredi kartıyla yaptığımız alışverişlerde de güvenlik garantisi vermektedir. Visa, mastercard, havale, PayPal kapıda nakit ve kapıda kredi kartıyla ödeme gibi birçok seçenek sunulmaktadır hizmetinize. Kartla alışverişlerde en büyük korku kart bilgilerim çalınabilir mi korkusudur. Bununla ilgili de bilgi vermem gerekiyor. Sitenin güvenlik duvarları kötü yazılımlara ve siber saldırılara karşı son derece güvenlidir. İçiniz son derece rahat olsun. Siz güvenle alışveriş yapabilirsiniz.

Kaynak: https://www.korayspor.com