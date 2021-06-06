Kore Gazisi, 23 yıl önce kendisi için hazırladığı köy mezarlığına defnedildi

92 yaşında vefat eden Kore Gazisi Zeynel Polat için Çatakdere köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Vali Mehmet Makas, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, askeri ve sivil erkan katıldı. Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından, Kore Gazisi Zeynel Polat, kendisi için 23 yıl önce köy mezarlığında hazırladığı yere defnedildi. Töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı, Vali Makas tarafından ailesine teslim edildi.

Alparslan Cihan

