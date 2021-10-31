İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kore Gazisi Mehmet Güleryüz son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi Mehmet Güleryüz son yolculuğuna uğurlandı
Kore Gazisi Mehmet Güleryüz son yolculuğuna uğurlandı

Kanser hastalığı sebebiyle 92 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Güleryüz son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Mehmet Güleryüz son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Kastamonu'nun Abana ilçesinde ikamet eden ve kanser hastalığı sebebiyle tedavi görmek amaçlı geldiği İstanbul'da vefat eden 92 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Güleryüz, Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi'nin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu camii bahçesine getirildi. Düzenlenen cenaze törenine, Güleryüz'ün pek çok seveni ve ailesi katıldı.

Cenazeye katılan Güleryüz'ün oğulları Mehmet, Ahmet ve Dursun Güleryüz taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Gazi Mehmet Güleryüz'ün cenazesi Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Alper Suat Tutaşı - Gülşah Kahveci
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.