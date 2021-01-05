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Körfez İşbirliği ülkeleri, bildiri imzaladı

Körfez İşbirliği ülkeleri, bildiri imzaladı
Körfez İşbirliği ülkeleri, bildiri imzaladı

Suudi Arabistan’da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) 41. zirvesinde Körfez ülkeleri, bildiri imzaladı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 41. zirvesi, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde düzenlendi. Zirvede katılımcı ülkeler, Katar ile krizi sonlandıran Al-Ula bildirisini imzaladı.

Zirvenin açılışını yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kuveyt ve ABD'nin Körfez'de uzlaşma sağlama çabalarını takdir ettiklerini belirterek, "Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasındaki entegrasyon güçlendirilmelidir. Körfez liderleri, dayanışma ve istikrarı teyit eden bir açıklama üzerinde anlaştılar" dedi.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah yaptığı konuşmada, liderlerin zirve sırasında bildiri imzalamayı kabul ettiğini ifade ederek, "Zirve, ortak Körfez eylemimizi desteklemek ve bölge halklarının isteklerini gerçekleştirmek için yapılıyor" dedi.

Sabah, Körfez liderlerini ortak bir bildiri imzaladıkları için tebrik ederek bunu “tarihi bir başarı” olarak nitelendirdi. Kuveyt Emiri Sabah ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ve başdanışmanı Jared Kushner'in Körfez anlaşmasını desteklemek için samimi çabalarını takdir etti.

Zirveye Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Trump'ın danışmanı Kushner da katıldı.

Hamad Alnajjar

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