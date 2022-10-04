Korku dolu anlar! Köpekler böyle saldırdı

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkan bir kişiyi önce 2 köpek sıkıştırdı. Köpeklerin geldiğini gören vatandaş geri geri kaçmaya başladı. Köpeklerin sayısı bir anda 8'e yükseldi. Olay yerinde sıkışan vatandaş ise elindeki çantayı köpeklerin üstüne atarak kaçtı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Başka bir köpek saldırısı olayı ise Samsun'da yaşandı

1 Ekim'de saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, restoranda düzenlenen okul etkinliğine giden 3 çocuk annesi Sibel Güven (39) ile kızı Ece Güven (4) yemek çıkışında dogo Argentino kırması olduğu tahmin edilen iki köpeğin saldırısına uğradı. Kızına köpeklerin saldırdığını gören Sibel Güven, kızının üzerine kapanarak onu köpeklerden korumaya çalıştı. Anne ve kızı köpeklerin sert ısırık darbelerine maruz kaldı. Anne Sibel Güven kafası, gözü, yanağı, kolu ve vücudunun birçok yerinden yaralanırken, Ece Güven'in de kafasında ve vücudunda yaralar oluştu. Kızının ve kendisinin olaydan psikolojik ve fiziksel olarak zarar gördüğünü ifade eden Sibel Güven, köpek sahiplerinin cezalandırılması için şikayetçi olduklarını ve davalarından geri adım atmayacaklarını söyledi.

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