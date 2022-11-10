Korkulan oldu, kuraklık tarımı vurdu

Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu yaptığı açıklamada yaşanan kuraklık nedeniyle önümüzdeki üretim döneminde patates ve şeker pancarı üretimine izin verilmeyeceğini belirtip, “Sulamayla ilgili sıkıntılı bir süreçte olduğumuzdan dolayı önümüzdeki yıl, çiftçilerimize pancar, patates gibi çok su tüketimi yapan ürünlerin ekimine izin verilmeyecektir. Bir sonraki süreç itibariyle baktığımız zaman kuraklık devam ettiğinden dolayı ekim sahaları düşürülecektir. Pancar, patates üretimi yem bitkisi gibi ürünlerde su tüketimi az olan bitkilerine yöneltilecek. Şuan itibarıyla yüzde 90 civardın da kuraklık vardır. Barajlardaki doluluk oranımızda ortadadır.” dedi.

Mehmet Bardak

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