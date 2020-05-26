Korkutan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi 3. Akbulut Sokak'ta bulunan tek katlı bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından dolayı metruk binada yangın çıktı. Patlamayı duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Mahalle sakinleri yangına müdahale ederken, itfaiye ve polise de haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyararak evlerine gitmelerini isterken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Gökay Başdan