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Korkuteli'de jandarma 30 kök kenevir ele geçirdi

Korkuteli'de jandarma 30 kök kenevir ele geçirdi
Korkuteli'de jandarma 30 kök kenevir ele geçirdi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince bir evin bahçesine düzenlenen operasyonda 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Korkuteli'de jandarma 30 kök kenevir ele geçirdi - Tıkla İzle

Antalya Korkuteli'ne bağlı Ulucak Mahallesi'nde uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışma neticesinde A.U. isimli şahsın evinin önünde kenevir bitkisi yetiştirdiği duyumu alınması üzerine Korkuteli İlçe Jandarma Karakol komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) bahçede yapılan aramada, 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.U. adliyeye sevk edildi. Jandarmanın sebze sarası içinde bulduğu kenevirleri köklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adem Durmaz

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