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Korkuteli'de karla yoğun mücadele

Korkuteli'de karla yoğun mücadele
Korkuteli'de karla yoğun mücadele

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda karla mücadele ve tuzlama çalışması yapıyor.

Korkuteli’de karla yoğun mücadele - Tıkla İzle

Antalya'da sahil kesimlerinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kara dönüşerek, hayatı olumsuz etkiledi. Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Korkuteli ilçesinde etkisi daha çok hissedilen kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için seferber oldu. Kırsal Hizmetler ekipleri, Korkuteli genelindeki tüm grup yollarını trafiğe açık tutmak için yoğun bir mesai harcadı. Yolda kalan araçlar kurtarıldı. Gün boyu devam eden karla mücadele çalışması ile birlikte yollardaki buzlanmalara karşı da tuzlama çalışması yapıldı.

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