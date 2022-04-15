Korkuyla sığındığı iş yerinde defalarca bıçaklandı, o anlar kamerada

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.G. (22) kendisini kovalayan şahıslardan kaçarak tekel bayisine sığındı.

İş yeri sahibi şahısları engellemeye çalışsa da Ş.G. grubun içerisinde yer alan E.D. (16) tarafından bıçaklandı. Ş.G. hafif şekilde yaralanırken, şahıslar ise olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ş.G., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ş.G.'nin iş yerine doğru koşarken merdivenlerden yere düştüğü, korkuyla tekel bayisine girdiği, iş yeri sahibinin de şahısları uzak tutmaya çalıştığı görülüyor.

Aynı zamanda görüntülerde, iş yeri sahibinin şahısları engellemeye çalıştığı sırada şüphelilerden E.D.'nin Ş.G.'yı sıkıştırarak defalarca bıçakladığı, ardından şahısların olay yerinden kaçtığı anlar da yer aldı.

Cihan Atik - Hamza Emin Usta

