Korona Antarktika'ya da sıçradı

Şili'ye ait Bernardo O'Higgins Riquelme askeri üssünde görevli 10 sivil ve 26 askeri mürettebatın Covid-19 testleri pozitif çıktığı duyuruldu. Böylece dünya üzerinde Covid-19'un ulaşmadığı kıta kalmadı.

Şili ordusundan yapılan açıklamada, kıta üzerinde görülen vak'aların ardından karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi. Enfekte olan 10 sivilin planlı bakım görevlerini yürüten müteahhit firmanın çalışanları olduğu belirtildi. Açıklamada, "Kurumun zamanında gerçekleştirdiği önleyici eylem sayesinde söz konusu personelin izole edilmesi mümkün oldu" denildi. Enfekte personelin uygun şekilde karantina altına alındığı ve izlendiği aktarıldı.

Bulaşın, 27 Kasım-10 Aralık arasında Şili donanmasına ait Sargento Aldea adlı geminin lojistik bakım çalışması gerçekleştirmek üzere üsse yaptığı ziyaret sırasında meydana geldiği tahmin ediliyor. Gemi üsten ayrılıp 16 Aralık'ta Talcahuano Limanı'na vardıktan sonra yapılan testlerde 3 mürettebatın testleri pozitif çıkmıştı.

Serkan Bayar

