'Korona beni bulsun' diyen vatandaş, artık maske ve siperlikle dolaşıyor

Denizli İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Denizli'de, korona virüs (Kovid-19) vakalarının artmasıyla beraber, vatandaşlar büyük oranda maske takma kuralına uymaya başladı.

Geçtiğimiz 13 Mayıs ta İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Korona neredeyse gelsin bulsun beni” diyerek gündeme gelen Üzeyir Yazır'da hatasını ve tehlikeyi bir kez daha fark ederek maske takan vatandaşlar arasına katıldı. Yaptığı röportajın ardından vatandaşların kendisinden korkarak, uzak kaldıklarını ifade eden Yazır, artık hem yüz koruyucu siperlik hem de maske takmaya başladı. Çalıştığı kafeteryaya, caddede dolaşan vatandaşları “Çay 1 TL, su 1 TL, dezenfektan bedava” diyerek davet eden Yazır, “Korktu insanlar hiç bir şey yiyip içmiyorlar benden, mecbur artık çift maske takıyoruz, elimizde dezenfektanla geziyoruz. Böyle bir şeyler yiyip içmiyorlar. insanlar korkuyor artık bu korkuyu yenmeleri içinde bizde maskeliyiz, dezenfektanımız var diye insanları ikna etmeye çalışıyoruz” dedi.

“Daha fazla korkmamızı bekliyorlar”

Virüsün tehlikesinin farkında olduğunu ve kurallara kendisi ile birlikte herkesin uyması gerektiğini dile getiren Yazır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ölümcül olduğunun farkındaydım yalnız ben bu hastalığı keşfedenlere kızdığım için zaten öyle bir röportaj verdim. Onların yapmak istedikleri, insanlara korku vermek ve bu korkuyu insanlar hissetti. Sürekli televizyonlarda korona, hayalet taşıyıcılar var, korona her yerde insanların sosyal hayatını bitirdiler. Burada esnafların hepsi kan ağlıyor, burada gördüğünüz dükkanların kirası 20-30 bin. İnsanlar bu iş yerlerinden alışveriş yapmaya korkuyorlar. Ben şuna inanıyorum, bu hastalığı keşfedenlerin aşısı da hazır. Sadece daha fazla korkmamızı bekliyorlar. Tedbirini aldıktan sonra sokağa çıkacaksın yani onların yapmak istedikleri şeyi onların eline vermeyeceksiniz durum bu. Onlar korkmanı istiyorsa sen korkmayacaksın. Bir seni beni değil herkes etkilendi bu işten, sadece esnafta değil öğretmenler de etkilendi öğrenciler de etkilendi” diye konuştu.

Köksal Kılınç - Semih Can Yılmaz