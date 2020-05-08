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Korona da neymiş... Salgına rağmen nargile partisine polis baskını

Korona da neymiş... Salgına rağmen nargile partisine polis baskını
Korona da neymiş... Salgına rağmen nargile partisine polis baskını

Bursa'da korona virüs salgınına rağmen toplu halde çay içilip nargile partisi düzenlenen kafeye polis baskın düzenledi. Yasağa ve sosyal mesafeye uymayan kendini bilmez şahısların görüntüsü polisi bile hayrete düşürürken, baskında yakalanan 18 kişiye 56 bin lira idari para cezası uygulandı.

Korona da neymiş... Salgına rağmen nargile partisine polis baskını - Tıkla İzle

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde bulunan bir kafenin korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karara rağmen faaliyete devam ettiği bilgisine ulaştı.

Kafeye giderek baskın yapan ekipler, gördükleri manzara karşısında adeta şaşkınlık geçirdi. Çay ve nargile dumanlarının arasında sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ve adeta korona virüs tedbirlerinin hiç uğramadığı mekanda 18 kişiyi gözaltına alan ekipler, sosyal mesafeye uymayan şahıslara Hıfzısıhha Kanunu'na Muhalefet suçundan 56 bin lira idari hara cezası kesti. Ayrıca iş yeri sahibine de cezai işlem uygulanıp iş yeri mühürlendi. Gözaltındaki 18 kişinin adli sorgularının devam ettiği bildirildi.

Hakan Gönül
 

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