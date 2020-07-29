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Korona firarisi kadın mahkum ile kocası yakalandı

Korona firarisi kadın mahkum ile kocası yakalandı
Korona firarisi kadın mahkum ile kocası yakalandı

Adana'da dün cezaevinden Covid-19 testi için hastaneye getirilen kadın mahkum ile kendisini kaçıran kocası saklandıkları evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Karataş Cezaevinde yatan Songül B. (31) rahatsızlanınca, Covid-19 testi yapılması için jandarma ekipleri tarafından dün Yüreğir Devlet Hastanesine getirildi. Testin yapıldığı yere jandarma aracı yanaştığı sırada Songül B. araçtan atladı. Jandarma aracını takip eden lüks minibüsten inen Songül B.'nin kocası Onur B. (30) eşini minibüse alıp kaçırdı. Jandarma ekipleri durumu polise bildirdi. Ekipler harekete geçerek minibüsün peşine düştü. Yeşil Bulvar'da sıkıştırılan karı koca kaçtı. Bulvarlarda önlem alan polis, minibüsü Kışla Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Çevredeki vatandaşlar minibüsten biri kadın 3 kişinin kaçtığını söyledi. Polis şahısların kaçış güzergahında arama başlattı. Ayrıca toplu taşıma araçları ve taksiler durdurularak kontrol edildi. Ancak zanlılar bulunamadı. Olay yerine zırhlı ekipler de sevk edildi.

Polis yaptığı çalışmada karı kocanın dolmuşa binerek Dedekorkut Mahallesi'ndeki akrabalarına gittiklerini tespit etti. Bu tespit üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri eve baskın yaptı. Yapılan baskında karı koca evde yakalandı. Polis merkezine getirilerek sorguya alınan karı koca bugün adliyeye sevk edilecek.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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