‘Korona fobi'ye dikkat

Korona virüsü vaka sayılarının artmasıyla beraber insanlarda oluşan korku ve panik hali, kalıcı problemlere neden olabiliyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Psikiyatri Polikliniğinden Uzm. Dr. Erver Gül, korona virüse yakalanma korkusu ve ‘korona fobi'ye karşı alınabilecek önemli bilgileri paylaştı.

Uzm. Dr. Erver Gül, "Şiddetli korku ve kaygı aslında virüsün kendisinden daha zararlı hale gelebilir. Korku ve akabinde panik hali kişinin kararlarını olumsuz etkileyebilir, çevresine de aynı duygu halini yansıtabilir. Bu olayın kısa sürede sona ermeyeceği düşünüldüğünde, olabildiğince sakin kalarak, doğru ve bilimsel bilgiler ışığında optimum tedbirler alarak yaşamı sürdürmeliyiz” diye konuştu.

Psikiyatrist Gül, “Haberlerden haberdar olun fakat özellikle sosyal medyada dolaşan korku ve paniğe yol açabilecek gerçek dışı haberlerden uzak durun ve resmi kaynaklardan aldığınız bilgilere güvenin” önerisinde bulundu.

Psikiyatrist Gül, şunları söyledi:

“Günlük hayatınızda yalnızca haberleri takip eder ve günlük yaşantınızı olumsuz gelişmelere odaklarsanız bu durum psikolojinize kalıcı zararlar verebilir. Sağlıklı ya da hastalıkla ilgili kişiler hijyen kurallarına sıkı uymalı, kişisel temizliğinize dikkat etmelidir. Takıntı haline getirebileceğiniz aşırıya kaçan kişisel temizliğe ve evde kapalı kalmaya bağlı kontrolsüz şekilde yemek yeme haline de dikkat edilmelidir. Yoksa sonrasında bir takım psikolojik problemlere yol açabilir. Tedbir amaçlı bir süre kalabalık ortamlardan kaçınarak, evinizde vakit geçirmeniz en doğrusu olur. Bunu bir kısıtlama olarak değil sevdiklerinizle fırsat olarak görün. Sadece kendinizi değil , hastalığı bulaştırabileceğiniz sevdiklerinizi de düşünün. Kitap okuyun, spor yapın, hobilerinize zaman ayırın, sağlıklı ve yeteri kadar beslenin, bol C vitamini alın ve iyi uyuyun. Yalnızca güvenilir haber kaynaklarını takip edin."