Korona gölgesinde 65 yaş ve üzerinin sabahın ilk ışıklarıyla 'pazar mesaisi'

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünya geneline yayılan korona virüs tehdidi sürüyor.

Salgının görüldüğü ilk günden itibaren Türkiye'de de çeşitli tedbirler alınırken durumdan daha ağır etkilendiği düşünülen 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik de çeşitli kısıtlamalar getirildi. Çankırı Valiliği tarafından alınan karar ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar toplu taşıma araçlarını 11.00 ve 15.00 saatleri arasında kullanabilecek. Bu kapsamda daha öncesinde alınan karar neticesinde de yaşlı bireylerin pazar yerlerine saat 11.00'den sonra girişine izin verilmiyor.

65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar mesaisi

Vakaların artış gösterdiği kentte çeşitli kısıtlamaların uygulandığı 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, pazar alışverişlerini günün ilk ışıklarıyla yapıyor. Kurallara uyarak ihtiyaçlarını gideren yaşlı vatandaşlar, yasağa takılmamak için erkenden alandan ayrılıyor. Ayrıca maskesiz kimsenin alınmadığı pazarda alışveriş esnasında sosyal mesafe noktasında zabıta ekipleri tarafından da vatandaşlar sık sık uyarılıyor.

Hilmi Çelikel

