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Korona komşuları engelleyemedi

Korona komşuları engelleyemedi
Korona komşuları engelleyemedi

Başkent'te korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi dikkate alan komşular, balkonlarından sohbet etti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran 'korona virüs' salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı öncülüğünde alınan 'korona virüs' tedbirleri çerçevesinde kendilerini evlerinde izole eden vatandaşlar, aynı apartmanda yaşadıkları komşularıyla 'sosyal mesafe' kuralını ihlal etmeden balkonlarından sohbet ediyor. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüde, 'korona virüs' salgını sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarıları dikkate alan komşuların sosyal mesafeyi ihlal etmeden birbirleriyle evlerinin balkonlarından sohbet ettikleri görülüyor.

Mevlüt Hasgül - Emin Kuvat
 

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