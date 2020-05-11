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Korona motosikletlilerin umurunda değil

Korona motosikletlilerin umurunda değil
Korona motosikletlilerin umurunda değil

Kilis’te havaların ısınmasıyla birlikte, vatandaşların motosiklete binmesi nedeniyle trafikte yoğunluk artarken, bazı motosiklet sürücüleri sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıyor.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin kentte, vatandaşlar hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaşmasıyla birlikte motosiklete binmeyi tercih ediyorlar. Bazı sürücüler tek kişinin binmesine izin verildiği halde 2 kişi binerek trafikte seyir ediyorlar. Polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaya yaklaşınca motosiklet sürücüleri arkada oturan yolcuyu indirerek, uygulamadan geçiyorlar. 30 bin motosikletin bulunduğu Kilis'te, trafikte tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor.

Mehmet Ali Dağ
 

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