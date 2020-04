Korona mücadelesinde beslenme ve market alışverişi

Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Diyetisyenler Derneği koronavirüste beslenme hakkında bildirgeler yayımladı. Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Maria Tanoğlu bu bildirgelerdeki öne çıkan başlıkları özetledi. Diyetisyen Tanoğlu, raf ömrü uzun gıdaları tercih etmemiz gerektiğinin önemle altını çizdi.

Pandemik bir virüs olarak ilan edilen Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde biz bireylere hijyen ve mesafe kurallarına dikkat etmek dışında düşen en önemli görev bağışıklığımızı güçlü tutmak. Korona virüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek spesifik bir gıda yoktur diyen Diyetisyen Maria Tanoğlu ; “Sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli uyku sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirerek bu virüse karşı kendinizi koruyabilirsiniz” dedi.

Diyetisyen Tanoğlu söz konusu bildirgeyi şöyle anlattı:

“Karantina uygulamalarında sağlıklı beslenme önemlidir ve sağlıklı beslenme dengeli bir market alışverişiyle başlar. Alınacak gıdaların besleyici, raf ömrü uzun ve dayanıklı olması önemlidir. Bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan açıdan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşımaktadır.

Alışveriş yaparken besleyici, raf ömrü uzun gıdalar tercih edin

Alınacak gıdaların besleyici, raf ömrü uzun ve dayanıklı olması uygun olacaktır. Bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşımaktadır. Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayabilmek için alışveriş yaparken alacağınız gıdaların sağlıklı tabak modeline uygun içerikte olmasına özen gösterin.

Sağlıklı tabak modeline göre beslenin

Dikkat etmeniz gereken en önemli şey öğünlerde tükettiklerinizin yeterli ve dengeli olması. Bunun için Sağlıklı tabak modeli size referans olacaktır.

Sağlıklı tabak modeline göre her ana öğünde tabağın bir çeyreği sebzelerden (Çiğ ya da pişmiş sebze olabilir) diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden(çorba da tam tahıllı ürünlere dahildir!) ve kalan yarısının eşit üç parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan (kuru baklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar, vb.) ve süt ürünlerinden (süt, yoğurt, ayran, peynir vb.) oluşması önerilmektedir Bunların yanı sıra yeterli su tüketiminin sağlanması ve günlük beslenmede zeytinyağı/tereyağı kullanılması önerilmektedir.

Sebze ve meyve tüketimini ön planda tutun

Mevsime Uygun ve dayanıklı Sebze ve Meyveler satın alın. İçinde bulunduğumuz mevsim düşünüldüğünde uzun süre dayanabilecek bazı sebzelere karnabahar, lahana, kabak, brokoli, biber, turp, havuç, patates; meyvelere ise elma, portakal, greyfurt, mandalina, olgun olmayan muz örnek verilebilir. Özellikle narenciye grubu, kivi gibi meyveler ve maydonoz , kırmızı / yeşil biber bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için bunların tüketimine ağırlık verilmelidir.Mümkünse öğünlerin yanında taze limon sıkılmış sebze tüketilmeli ve günde 2-3 adet meyve yemeye özen gösterilmedir.

Kuru baklagillerin tüketimini arttırın

Oldukça dayanıklı ve besin değeri yüksek bir gıda grubudur. Ayrıca kurubaklagiller önemli bir bitkisel protein kaynağıdır.Yeşil/ kırmızı mercimek, nohut, fasulye çeşitleri, barbunya, vb. gıdalar her gün tüketilebilirler. Pişirme süresi uzun olabilen bu ürünlerin önceden büyük miktarlarda haşlanıp daha sonra hızlıca pişirilebilecek şekilde buzlukta saklanması kuru baklagillerin tüketimini kolaylaştıracaktır. Konserve olarak da alınabilecek bu ürünlerin mutlaka evde hazırlanması önerilmektedir.

Haftada en az bir- iki defa balık tüketilmeye özen gösterin

Zengin omega 3 içeriği ve bağışıklığı güçlendirme özelliği nedeniyle haftada 1-2 defa balık tüketin. Balığın tazesinin bulunamadığı durumlarda donmuş veya konserve ton balığı alternatiflerinin karantina durumlarına karşı evde bulundurulması önerilebilir.

Her gün yeterli miktarda protein alın

Kırmızı et, tavuk eti ,balık eti dışında yumurta ve peynir çeşitleri de uzun süre dayanabilen kaliteli hayvansal protein kaynaklarıdır. Hatta yumurta anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olma özelliğine sahiptir. Hastalıklara neden olan virüs ve bakterilere karşı vücudun önemli savunma mekanizmalarından olan antikorların görevlerini yerine getirebilmeleri için her gün yeterli protein alınması gerekmektedir.

Probiyotik -prebiyotik takviyesi yapın

Bunun için yoğurt/ayran, turşu , sirke gibi bağışıklık sistemini destekleyici mikroorganizmalardan zengin gıdaları tüketmeye özen gösterin.

Bu dönemde tüketimini kısıtlanması gereken yiyecek ve içecekler

Kan şekerini hızla yükselten şeker ve şekerli yiyecek ve içecekler,(beyaz ekmek de dâhil hamur işi ürünler)

İşlenmiş et ürünleri(şarküteri)

Aşırı tuz içeren besinlerden (hazır soslar, cips gibi tuzlu ürünler, patlamış mısır, tuzlu kurabiyeler, vb.)

Enerji içeriği yüksek alkollü içecekler(Bu gibi içecekler; vitamin ve mineral emilimini olumsuz etkileyebildiği , uyku problemlerine yola açabildiği için tüketimi mümkün olduğunca kısıtlı olmalıdır.)

Etlerinizi ve yemeklerinizi iyi pişmiş olarak tüketin

Yemek hazırlarken temizlik ve iyi pişirmek önemlidir. Korona virüsün gıdalarla bulaştığına dair bir bulgu olmasa da gıda hazırlama süreçlerinde temizliğin en üst düzeyde sağlanması, et ürünleri başta olmak üzere; pişen tüm yiyeceklerin yüksek iç sıcaklığa erişmesi yani iyi pişirilmesi oldukça önemlidir.

Korona sürecinde ekmek ve tahıl ürünleri

Ekmek bizim toplumumuz için vazgeçilmez bir gıda olma özelliğine sahip.Bu süreçte evlerde ekmek türleri denenmeye başlandı.Ekmekleri dondurucuda ve dolapta muhafaza etmek dayanıklılığını arttıracaktır. Market alışverişi yaparken pirinç,bulgur,makarna,yulaf gibi uzun raf ömürlü tahıl ürünlerinin yanı sıra ekmek yerine geçebilecek grissini /galeta /wasa veya etimek tarzı ürünlerde tercih edilebilir.

Destek amaçlı vitamin ve mineral takviyesi alınabilir

“Sağlıklı Yemek Tabağı”na göre beslen(e)meyen kişilerin günlük vitamin ve mineral takviyesi almaları da bu özel geçici dönemde bir alternatif olarak önerilebilir.”