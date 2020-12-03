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Korona, sahillerdeki define avcılarını da vurdu

Korona, sahillerdeki define avcılarını da vurdu
Korona, sahillerdeki define avcılarını da vurdu

Antalya’nın Alanya ilçesinde detektörüyle sahile gelen bir kişi, altın, para ve değerli maden aradı. Sadece Rus parası bulabilen Hüseyin Ural, "Rus parası çok ama para etmiyor. Yevmiye bile çıkmıyor" dedi.

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Turizm sezonunun yavaş yavaş bitmesiyle birlikte sahillerde yabancı turistlerin azalması, define avcılarını da sıkıntıya soktu. Alanya ve Manavgat sahillerine detektörüyle gelerek altın, para ve değerli maden arayan 60 yaşındaki emekli Hüseyin Ural, sahil bandı boyunca sadece yüzük bulunca sitem etti.

“Rus parası çok ama para etmiyor”

Dalga çıktığını zannederek İncekum Plajı'na geldiğini söyleyen Ural, "Birkaç bir şey çıkar sandım ama yok. Uzak yoldan geldim. Bu elimde gösterdiğim paraları buldum ama bundan da 5-10 TL anca çıkar. Mesela dört gün balık tuttum, balıkta yok. Dört günde tuttuğum tek balık kuzu yavrusuydu. Bir de 2 Euro buldum Manavgat'ta. Benim makine suya girmiyor. O yüzden kumda arıyorum. Kuvvetli dalga olmadığı sürece bir şey çıkmıyor. Rus parası çok ama para etmiyor. Yevmiye bile çıkmıyor" dedi.

Recep Erdoğan
 

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