Korona sonrası kontrollü hayat

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 pandemisinin hafifleme sürecinde hastanelerden kafelere, spor salonlarından plajlara kadar normale dönüş planını açıkladı. Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberlerde de pek çok alanda alınması gereken tedbirler belirtildi. İşte vatandaşın yeni kontrollü hayatı:

“Hastanelerin fiziksel kapasiteleri tekrar gözden geçirilecek. Sağlık çalışanları iş kıyafetlerini iş yerinde bırakacak. Tıbbi tanıtım elemanları ve ziyaretçi kısıtlamaları sürecek. Kronik rahatsızlığı olanların hastaneye gelişleri en aza indirilecek. Hastaların hastane içinde gereksiz dolaşmasını önleyecek yönlendirmeler yapılacak. Polikliniklerde mümkünse randevulu hastalara bakılarak hasta trafiği kontrol altında tutulacak. Randevu süreleri iki hasta arasında temizlik ve havalandırmaya yeterli zaman ayıracak şekilde belirlenecek.

Hasta ve refakatçiler, diğer hasta odalarına girmemesi ve sık sık hastane dışına çıkmamaları konusunda uyarılacak.

TEMASSIZ BOKS VE GÜREŞ!

Spor salonlarında koşu bandı, bisiklet gibi ekipmanlar arasında en az 2 metre olacak. Boks, güreş gibi spor antrenmanları temassız yapılacak. Müşteriler randevu ile kabul edilecek. Cankurtaranlar mutlaka FFP2 veya N95 maske, eldiven ve yüz koruyucu bulunduracak.

Havuzlarda toplu egzersiz, dalış dersleri yapılmayacak. Şezlonglar arası en az 1,5 metre olacak, üzerinde minder kullanılmayacak. Herkes kendi havlusunu getirecek. Tek kişinin kullandığı su etkinlikleri (jetski, sörf ) yapılabilecek. Kano, yelken, katamaran, sürat teknesi, banana, deniz bisikleti, ringo ve paraşüt gibi araç ve ekipmanlarla yapılan faaliyetlerde aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında sosyal mesafe kuralları uygulanmayacak.

'PARA UZATMA' DÖNEMİ BİTTİ

Minibüs, dolmuş ve halk otobüslerinde ücret ödemesi sırasında el temasını azaltmak için bir kutu içinde para alışverişi sağlanacak. Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilecek, ayakta yolcu alınmayacak.

Restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerdeki masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanacak. Masa yanlarına sandalye konulmayacak.

Kütüphaneler kullanıcılarına randevu ile veya online hizmet vermeyi önceliğine alacak. Müşteriler kitap raflarını karıştırmayacak.

Pazar yerlerindeki kişi sayısı her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. Müşteri tarafından ürün seçimine izin verilmeyecek.

OTOBÜSLER SIK SIK MOLA VERECEK

Şehirler arası otobüs ve trenler daha sık mola vererek 15 dakika havalandırma sağlanacak. Makinist ve şoförler maske takacak. Trenlerde yemek vagonu kapalı olacak. Uzun seyahatlerde kumanya verilebilecek. Yolcular kendilerine ait kulaklıkları getirecek.

YÜZDE 50'LİK SINIR KALKTI

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, şehir içi toplu taşıma araçları ve servislere getirilen yüzde 50 oranında yolcu sınırlaması kaldırıldı. Minibüs ile halk ve belediye otobüslerinde ayakta yolcu alınmayacak. Bu araçlarda karşılıklı dörtlü koltukların ikisi kullanılmayacak, yolcular yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz oturacak. Metro, metrobüs ve tramvay gibi farklı özelliği olan toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınıp alınmayacağına ise il hıfzıssıhha kurulları karar verecek.

MÜŞTERİ ÇAYINI KENDİSİ ALAMAYACAK

Kahve ve kıraathanelerde bulaşma riski yüksek olduğundan okey, briç, iskambil, tavla gibi oyunlar oynanmayacak. Müşteriler içeceklerini çay ocağından kendileri alamayacak.

TAKSİDE TEMASSIZ ÖDEME

Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek, araç içinde mutlaka tıbbi maske kullanacak. Temassız ödeme yöntemleri teşvik edilecek.

ARTIK ENSE FIRÇASI YOK

Kuaför, berber ve güzellik salonlarında manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletler kişiye özel olacak. Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmayacak. Ense fırçasının kullanımı, cilt bakımı, kalıcı makyaj geçici süreliğine durdurulacak.

AVM'DE EN FAZLA 3 SAAT...

AVM'lerde olabildiğince fazla sayıda giriş kapıları açılacak. Kişi sayısı 10 metreye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. Anonslarda AVM ziyaretlerinin 3 saatten uzun olmaması uyarısında bulunulacak. Asansör kullanımı sınırlandırılacak. Kişilerin asansör içinde duracakları yerler işaretlerle belirlenecek. Deneme kabinlerinde 10 dakikadan fazla zaman geçirilmesine müsaade edilmeyecek. İkiden fazla kabin varsa, birer atlayarak ve dönüşümlü kullanılacak. Kozmetik ürünler ve parfümler denetilmeyecek. AVM içinde güvenlik görevlileri camlı kabinlerde bulunacak.

Türkiye Gazetesi