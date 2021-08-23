Korona sonrası saç dökülmeleri çoğaldı

Yurt dışında yaptığı defileler, mikro ve medikal kaynak yöntemleri ile tanınan saç kaynağı uzmanı Sedat Biga, pandemi döneminde saç dökülmelerinin arttığını belirtiyor.

Biga, daha çok kadınlarda görülen korona sonrası saç dökülmeleri için mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca geçirilen farklı hastalıklar sonrası tramvaya bağlı olarak saç dökülmelerine karşı erken tedbirin son derece önemli olduğu belirtiliyor.

Saç dökülen kişiler için organik ve doğal ürünlerin kullanılması tavsiye ediliyor. Ünlü kuaför aynı zamanda 30 yıllık meslek tecrübesi sonucunda ortaya çıkarttığı kendi markası ile özel saç bakım ürünleri sunuyor. Saç dökülmesi tedavi ise 3 ila 4 yıl arasında bir sürede gerçekleşiyor.

Biga, Nişantaşı'nda açtığı merkezde mikro ve medikal saç kaynağı yaparak, saçları uzatma ve güçlendirme yapabiliyor. Bu alanda kendi bulduğu özel yöntem ve teknikler ile normal yapılan kaynak işlemlerinden çok daha sağlıklı ve güçlü saçların oluşmasını sağlıyor.

“Hastalığı geçiren 10 kişiden 8'i aşırı saç dökülmesi yaşamıştır”

Son yıllarda pandemi nedeniyle saç dökülme oranlarının yükseldiğini ifade eden Sedat Biga, “ 2019 ile 2020 yılı arasında geçirdiğimiz yaklaşık 2 yıllık dönemde, saç dökülme problemleri ile ilgili inanılmaz bir artış olduğunu görüyoruz. Kadınlarda saç dökülmelerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Corona geçiren istisnasız bütün insanlar saç dökülme potansiyeline sahiptir. Hastalığı geçiren 10 kişiden 8'iaşırı saç dökülmesi yaşamıştır. Saç dökülmesinin tekrar düzeltilmesi 3 ile 4 yıl arasında bir süre alıyor. Hastalığı geçiren kişilerin ilaç tedavisi bittikten sonra bir uzmana saçlarını göstermelerinde faydaları var. Saçlarının yeni yapısına uygun ve mümkün olduğu kadar organik ve doğal içerikli ürünler kullanmaları çok faydalı olacaktır. Mutlaka saçlarını düzenli olarak kestirmeleri gerekiyor, bunu yapmaya başladıklarında kaybettikleri saçları geri kazanılması mümkün olabiliyor. Saçlara medikal kaynağın çıkış fikri ciddi sağlık sorunlarından sonradan saçları uzatma ve güçlendirme sorunu sayesinde meydana çıktı” ifadelerini kullandı.

Nişantaşı'nda yeni şubesiyle hizmet veriyor

Ünlü kuaför Sedat Biga, kariyerinin başladığı Nişantaşı'na 14 yıl sonra geri dönerek yeni şubesinde hizmet veriyor. Nişantaşı'ndaki salon, 2 kat üzerine toplam 325 m2 olarak konumlandırıldı. Konukların rahat edebilmesi adına koltuk sayısı normalin altında tutulurken; standart kuaför salonu anlayışından uzaklaşabilmek adına neo klasik bir üslup ile dizayn edildi. Salonda aynı zamanda 2 adet VIP oda da popüler misafirlere hizmet veriyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç

