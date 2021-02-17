Korona virüs aşıları Gazze Şeridi'ne ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yeni tip korona virüs (COVID-19) karşı verilen mücadele kapsamında 2 bin doz Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V korona virüs aşısının Pazartesi günü Gazze Şeridi'ne gönderildiği açıklanmış ancak İsrail güçleri tarafından aşıların Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmemişti. Gazze Şeridi'ne geçişine izin verilmeyen aşılar bugün Ramallah'tan Gazze Şeridi'ne ulaştı. Teslim alınan aşılarla bin kişi, 2 doz şeklinde aşılanabilecek. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi Majdi Dhair, "Organ nakli olan ve böbrek sorunları yaşayan hastaların aşılanması için bu dozlar kullanılacak” dedi.

Muhammed Rabah

