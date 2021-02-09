Korona virüs atlatılıyor, semptomları kalıyor

Korona virüse pandemisi tüm dünyada devam ederken, Çin'de yaklaşık bin 700 vaka üzerinde yapılan incelemede uzamış koronaya yakalanan her 10 hastadan birinde hastalığın belirtilerinin en az 6 ay daha devam ettiğini ortaya çıkardı. Uzamış korona belirtileri arasında en sık görülen semptomlar yorgunluk ve kas zayıflığı yüzde 63, ağrı ve diskomfort hal yüzde 27, uyku bozukluğu yüzde 26, anksiyete-depresyon yüzde 23, saç dökülmesi yüzde 22, böbrek ve tansiyon bozuklukları yüzde 13, koku bozukluğu yüzde 11, çarpıntı yüzde 9, eklem ağrısı yüzde 9 olarak sıralandı.

“Uzamış korona virüste şikayetler 6 ay boyunca devam edebiliyor”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Korona Virüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, uzamış korona virüsün hasta üzerinde bıraktığı etkileri aktararak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Tekin “Bilindiği üzere korona virüs 1 ila 3 hafta arası uzayabilen semptomlarla karşımıza çıkabiliyor. Ama yeni yapılan çalışmalarla uzamış korona virüs diye terimler ortaya çıktı. Çin'de bin 700 vakaya yapılan bir çalışmada 6 ay boyunca bu hasar takip edilmiş, uzamış korona dediğimiz semptomları göstermiş bu hastalarda. Uzamış koronada hastalara baktığımız zaman hastaların çoğunda halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı ve kusma, depresyon, yaygın vücut ağrısı, gibi semptomların bu hastalarda devam ettiği 6 ay boyunca görebiliyoruz. Bu durum hastaların korona virüs tedavilerinin 2 hafta gibi süreçte geçtiğini değil, bununla birlikte devam edebildiğini, uzun süre etkilerinin devam ettiğini öğrenmiş olmaktayız. Her hasta gurubunda böyle devam ediyor ama çeşitli risk faktörleri var bu hastalık guruplarında. Baktığımız zaman eğer hastalığı hafif atlatıyorsanız, uzamış korona virüs geçirmeniz daha düşük. Ama yoğun bakım veya hastanede uzun süre yatmışsanız, uzamış korona virüs ile karşılaşma riskiniz daha yüksek. Bunun yanında alta yatan bir hastalığınız var ise, diyabet, böbrek yetmezliği, hipertansiyon gibi risk faktörleriniz var ise uzamış korona virüs riski daha da artıyor. Diğer bir risk faktörü ise obezite, kilolu kişilerde uzamış korona virüs görülmesi daha fazla, bunun yanında yaşlı ve kadınlarda bu durumun daha fazla görüldüğü saptanmış. Hastalarımıza hep şunu söylüyoruz, korona virüsten etkilendi geçti, kurtulduk diye düşünmemek lazım, o yüzden korona virüsün uzun süre etki ve semptomları devam etmektedir. Tedbirlere uyarak korona virüsü geçirmemeye bakıp, uzamış korona semptomlarıyla da en azından karşılaşmamayı da engellemiş oluruz. Uzamış korona virüs bulguları yorgunluk ve kas zayıflığı yüzde 63, ağrı ve diskomfort hal yüzde 27, uyku bozukluğu yüzde 26, anksiyete-depresyon yüzde 23, saç dökülmesi yüzde 22, böbrek ve tansiyon bozuklukları yüzde 13, koku bozukluğu yüzde 11, çarpıntı yüzde 9, eklem ağrısı yüzde 9 olarak ortaya çıktı” dedi.

Murat Başal - Sedat Irmak

