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Korona virüs bağ sahiplerini vurdu

Korona virüs bağ sahiplerini vurdu
Korona virüs bağ sahiplerini vurdu

Siirt’te fıstık üreticileri, il piyasasına yıllık 350-400 milyon lira gelir getiren fıstık bahçelerinde korona virüs yüzünden çalıştıracak işçi bulamayınca tarlalarını atlarla sürdü.

Siirt piyasasına önemli bir gelir sağlayan fıstık bahçelerinde her geçen gün artan ürün rekoltesi üreticilerin yüzünü güldürüyor. Ancak üreticiler, korona virüs yüzünden bağ ve bahçelerde çalıştıracak işçi bulamamaktan yakınıyor. Korona virüs yüzünden fıstık bahçelerinde çalıştıracak işçi bulmadığı için bağı atla sürmeye karar verdiklerini belirten bağ sahibi Bekir Akbey, bağı atla sürdüklerini söyledi.

"Bin günlük iş on güne çıktı"

Korona virüs nedeniyle bağ ve bahçelerde çalışacak işçi bulamadıklarını belirten Şakir Üzüm adlı işçi bağını atla sürdüğünü ifade etti. Üzüm, “İlk önce 20-30 kişi gelip bağları sürerken, eleman bulamadığımız için mecburi atla gelip sürüyoruz. Bir günlük iş bir hafta, on gün sürüyor" dedi.
Eleman azlığı nedeni ile çalıştıkları gün sayısının arttığını kaydeden Bedri Üzüm de, "Virüsten dolayı işçi bulamadığımız için mecburen atla bağları sürüyoruz" diye konuştu.

Selami Deniz
 

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