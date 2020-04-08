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Korona virüs balıkçıları vurdu

Korona virüs balıkçıları vurdu
Korona virüs balıkçıları vurdu

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evde kalınca, balıkçıların işlerinde düşüş yaşandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evlerinde kalınca, balıkçılarda da işler azaldı. Balıkçılar, uzmanlarında sık sık dile getirdiği vücudun direncini artırmak için balık yiyin uyarılarından dolayı, vatandaşlara balık çağrısında bulundu. 

Balıkçı Ercan Tunç, “Satışlarımız çok kötü. Fiyatları düşürdük ama buna rağmen yine kötü. Korona virüsle bizim işimiz yok. uzmanlar ‘Balık yiyin, direnciniz sağlam olsun' diyor ama ne gelen var ne giden var. Virüsten önce satışlarımız normaldi. Kendi yağımızda kavruluyorduk. Balık vücutta direnci sağlam tutuyor ve vitamini yüksek. Uzmanların dediği gibi virüsü öldürür. Balık, sağlıktır. Fiyatları sezondan daha da aşağı düşürdük ama yine de satışlara yansımadı” ifadelerini kullandı.

Ali Göç

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