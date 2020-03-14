Korona virüs bıttım sabunu talebini artırdı

Dünya çapında yayılan ve Türkiye'de de görülen Korona virüs, temizlik ürünleri ve dezenfektan maddelere olan ilgiyi artırdı. Uzmanların özelikle sabun ile bol su ile el ve yüzün yıkanması gerektiğini vurgulamasının ardından doğal sabunlara ve kolonyaya ilgiyi artırdı. Mardin'in Artuklu ilçesinde Aselcioğlu markasıyla sabun ve kolonya üreticisi olan Şehmus Özdener, Korona virüs nedeniyle ihtiyaca cevap vermek için yoğun çaba sarf ediyor.

‘'Bıttım sabunu el ve yüz temizliğinde dezenfektan özelliği var”

Sabuna talebin çok olduğunu anlatan Özdener, “Bu günlerde aşırı talep var. Daha doğrusu bu Korona virüsü sonrasında ciddi talep oluştu. Gelen müşterilerin birçoğu artık sabun almaya başladı. İhtiyaca cevap verebiliyoruz. Ama esasında biraz hazırlıksız yakalandık. Talebe cevap vermek için stoklarımızı çoğalttık. Bıttım, defne, badem, lavanta, arap sabunu, zeytinyağı sabunu, kekik sabunu gibi özellikle ve gribal enfeksiyonlara ve virüslere karşı etkileyici özelliği vardır” dedi.

Ürettikleri sabunun doğal olduğu anlatan Özdener, bıttım sabunu hakkında bilgiler verdi. Özdener, “Bıttım sabunu temizleme gücünü daha çok artırmaktadır ve yan etkisi yoktur. Sabunun yanında ayrıca nergis, safran ve bıttım karışımından yaptığımız kolonya dezenfekte özeliği ile grip ve nezleye karşı etkilidir. Ellerdeki mikrobu öldürüyor. Vatandaşa özellikle sabun kullanmalarını tavsiye ediyorum. Faydasını göreceklerdir” diye konuştu.

“Biz rant peşinde değiliz”

Korona virüsünün Türkiye'de görülmesinin ardından piyasada kolonya bulmak neredeyse imkansız hale geldiğini ifade eden Özdener, “Biz rant peşinde değiliz. Aselcioğlu firması olarak öncelikle sağlık diyoruz. Bizim insanımızın sağlığı her şeyden önce gelir biz hijyen ve sağlık için elimizden geleni yapıyoruz. Ekibimizle gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerine sipariş gönderiyoruz. Yurt dışından talep geliyor. Fakat biz önceliği kendi ülkemize veriyoruz. Bunun kurumlarımıza böyle bir yardım kampanyası düzenledik” şeklinde konuştu.

Selman Güneş

