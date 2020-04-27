Korona virüs dolandırıcılarına dikkat

Salgını fırsata çevirmek isteyen sahtekarlar insanların endişelerini kullanarak kişisel bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Tüketiciler son günlerde temel ihtiyaçlar başta olmak üzere birçok ihityacını internet aracılığıyla sağlıyor. Ancak bu avantajın bir mağduriyete dönüşmemesi için dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunuyor.

Örneğin, satıcı firmaların sitelerinde Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numaraları olup olmadığı kontrol edilmeli.. Zira MERSİS numarası ulunan siteler güvenilir sitelerdir. Kredi kartı üzerinden yapılan alışverişlerde ‘3D Secure' yani güvenli alışveriş yönteminin kullanılması da son derece önemli.

Alışveriş sırasında banka tarafından sizin kayıtlı cep telefonunuza şifre gönderiliyor. O şifreyi ilgili alana girdikten sonra alışveriş tamamlanıyor. Uzmanlar özel bilgilerin güvenliği için muhakkak bu yönteminin seçilmesi gerektiğini vurguluyor.