Korona virüs fiyatını yarı yarıya düşürdü

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Sakarya Vadisi bulunan ve "Küçük Antalya" diye adlandırılan Çaltı, Geçitli ve Yakacık köylerindeki binlerce dönüm serada yetişen yaklaşık 42 milyon kök marulu Korona virüs Covid-19 olumsuz etkiledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün verilerine göre, açık ve kapalı alanda yılda yaklaşık 4 bin 200 dekar alanda marul ekimi yapılan bölgede marul fiyatları alıcı olmayınca dibe inerken, 20 günde fiyatlar neredeyse yüzde 60 geri geldi.

"Çiftçi durursa hayat durur"

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, köylerinde yaklaşık 300 dönüm sera olduğunu, kendisinin de 6 dönüm marul ektiğini söyledi. Bölgedeki köylünün büyük çoğunluğu geçimini seracılıkla sağladığını anlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti;

"Korona virüs Covid-19 karşı fiyatlar aşağı geldi. Şuan marul toptan 40 ile 50 kuruşa satılıyor. İlk mahsulü çiftçi virüs çıkmadan bitirdi. Bunlar şuna ikinci mahsul diyebiliriz. Bunu da artık çiftçimiz ülkemizin bulunduğu durum karşısında kar gözetmeksizin veriyor. Şuna alıca da fazla yok ama biz fiyatları geri çektik. Nedeni vatandaşımız evinden çıkmasın, taze mahsul yesin diye. Ürünlerimiz çoğu İstanbul haline gidiyor. Bu yüzde 70'e tekabül eden kısım. Çiftçi durursa hayat durur. Sizler evinizde taze sebze yiyin diye bizler burada çalışmaya devam ediyoruz. Evde kal Türkiye diyoruz" dedi.

Nadir Korkmaz

