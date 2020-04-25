Korona virüs günlerinde vatandaşların karavanlarda yaşadığı ‘karavan parkı' havadan görüntülendi

Korona virüs ile mücadele kapsamında “evde kal” çağrılarına çoğu vatandaş uyarken, kimileri de karavanlarında kalmayı tercih ediyor. Karavanlarla dolu Maltepe Kültür ve Spor Parkı'nda kalan vatandaşlar, yaşamlarını karavanlarda sürdürerek kendilerini virüsten izole ediyor.

Karavanda yaşayan Özkan Özdemir, “Devamlı buradayız. Burası bizim evimiz. Buraya geleli 4 ay oldu ama 15 senedir karavanda yaşıyorum. Maltepe'deyiz burası zaten karavanlara tahsis edilmiş bir alan. Normal yaşamımız devam ediyor” dedi.

Mehmet Akif Tataroğlu, “Burada izole bir hayat yaşıyoruz. Karavandayız. İnsanlardan ayrı uzakta olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Çünkü hastalık ciddiye alınacak durumda. Keyifli günler geçiriyoruz” diye konuştu.

Seyfi Yılmaz, “Harika vakit geçiriyoruz. Apartmanda komşuluk olayı bitti ama karavanda öyle değil. Burada komşuluk arkadaşlık var. Hayvanlar var, kediler köpekler. Onlarla vakit geçiriyoruz. Karavanda ocak her ey olduğu için yemek yapabiliyorsun, televizyon seyrediyorsun” dedi.

Korona virüs günlerinde vatandaşların karavanlarında yaşadığı Maltepe'deki ‘karavan parkı' drone ile havadan görüntülendi.

Mustafa Biçer

