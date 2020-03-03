Korona virüs hızla yayılıyor! İki ülkeye daha sıçradı

Arjantin'de ilk korona virüsü vakası

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü, Güney Amerika ülkesi Arjantin'e sıçradı. Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasını doğruladığını belirtti. Virüs bulaşan hastanın 43 yaşında bir erkek olduğu, 1 Mart'ta İtalya'dan Arjantin'e döndüğü ifade edildi.

Korona virüsü Şili'ye sıçradı

Şili'de ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan korona virüsü Güney Amerika ülkelerinde de görülmeye başlandı. Şili'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu. Hastanın başkent Santiago'nun güneyinde yer alan Talca şehrinde 33 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Öte yandan, komşu ülke Arjantin'de de bugün ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyurulmuştu.