Korona virüs ile mücadelede tarihi gün! Aşılama başladı

Sağlık Bakanlığının Çin'den sipariş ettiği Covid-19 aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında incelendikten sonra testleri başarı ile geçerek acil kullanım onayı almıştı. İlk aşılar Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kurul üyelerine uygulandı.

Aşılar ilk etapta sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinden başlamak üzere peyderpey uygulanacak. Ankara'da ilk aşılama Acil Servis Koordinatörü Özgür Hakan Büyükpoyraz'a yapıldı. Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları Covid-19 aşılarının ilk dozunu aldı. İki doz şeklinde uygulanacak aşılamanın ikinci dozu ise 28 gün sonra vurulacak.

Utku Şimşek - Yunus Emre Kartal -Bayram Türüdü

İstanbul'da aşılama başladı

Korona virüs aşısı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. İlk aşıyı yaptıran hastane başhekimi Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, “Sadece iğne girerken çok hafif bir acı hissettim. Onun dışında şuan her hangi bir şey hissetmiyorum. Rahatsız edici bir durumda yok” dedi.

Çin'den Türkiye'ye getirilen korona virüs aşısı güvenlik testlerinin tamamlanmasının ardından bugün İstanbul'da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşturulan özel aşı odalarında hazırlık çalışmaları sabah saatlerinde başladı. Çalışmaların ardından sağlık çalışanlarına aşılar uygulanmaya başladı. İlk aşı Hastane Başhekim Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez'e yapıldı. Aşı odasına gelen Sönmez'e görevli hemşire tarafından sorular yöneltildi ve aşı formu dolduruldu.

“Sadece iğne girerken çok hafif bir acı hissettim”

İlk açıklamayı olan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, “Her şeyden önce ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu zorlu süreç hayatımızın her aşamasını oldukça etkiledi. Özelikle biz sağlık çalışanları ve yakınlarımız risk altındaydık. Aşılama süreciyle birlikte gücümüze güç katacağız. Hem kendimiz için hem sevdiklerimiz için güvende olduğumuzu hissedeceğiz. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Sadece iğne girerken çok hafif bir acı hissettim. Onun dışında şuan her hangi bir şey hissetmiyorum. Rahatsız edici bir durumda yok. Hemşire hanımın dediği gibi 15 dakika bekleyeceğim bir yan etki olursa diye . Bununla ilgili tarafıma da bir form verildi” dedi.

“Bu bizim yıllardır bildiğimiz yöntemle hazırlanmış bir aşı”

Herkesin aşı olması gerektiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Filiz Pehlivanoğlu, “ Bu bizim yıllardır bildiğimiz yöntemle hazırlanmış bir aşı. Dolayısıyla ciddi bir yan etki beklemiyoruz. Çalışmalarda da ciddi bir yan etki belirtilmedi. Sadece aşı olan yerde kızarıklık, hassasiyet, ağrı olabilir. Biz 10 aydır bu hastalıkla uğraşıyoruz ve her açıdan çok yorulduk. Dünyanın tek kurtuluşu aşı. Bizim aşı olmaktan başka çaremiz yok. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Bende akşam olacağım. Sırası gelen herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum” dedi.

Öte yandan, Sağlıkçılar ilk önce Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), randevu alıyor. Randevu sırası gelen sağlık çalışanlarına aşı yapılıyor.

Medeni Topaloğlu - Halil Enes Sucu

Ordu'ya gönderilen 15 bin doz aşının uygulamasına başlandı

Ordu'da, dün itibarıyla tüm sağlık birimlerine gönderilen korona virüs aşısının ilk dozu, uygulanmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, ilk partide 15 bin doz aşı geldiğini söyledi.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınını ortadan kaldırmada en etkili yöntemlerden birisi olan korona virüs aşısı, geçtiğimiz günlerde ülkeye giriş yaptı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün akşam Bilim Kurulu Toplantısı sonrası aşı uygulamasını yaptırdı.

Ordu'da da dün tüm sağlık birimlerine dağıtımı gerçekleştirilen aşının, bugün itibariyle vurulmasına başlandı. Ordu Devlet Hastanesi'nde oluşturulan aşı uygulama merkezinde ilk aşılama, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu'na yapıldı.

“Pandeminin bitmesinde en önemli etken aşı”

Aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu, “Bugün Ordu'da ilk aşıyı vurunmuş olduk. İnşallah hayırlı olur. Bizim 11 Mart 2020 yılında, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilanından sonra tüm dünyada ve Türkiye'de mücadelemiz başlamış bulunmakta. Biz sağlıkçılar olarak bununla mücadelede gecemizi gündüzümüze kattık, sürekli pandemi ile mücadele halinde olduk. Bu pandeminin bir yollu engellenmesi ve bitmesi gerekiyor. Bunun için birden fazla gerekçe var, bunlardan da en önemlisi aşı” dedi.

“Tüm sağlık birimlerine gönderildi”

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın himayelerinde aşı tedariki yapıldı ve ülkemize geldi” diyen Kasapoğlu, “Güvenlik testlerinden geçti ve kullanılma talimatları da bize bildirildi. Aşılar, Ordu ilimize ve tüm illere dağıtıldı. Bizler, dün itibariyle tüm sağlık birimlerimize günlük kullanım miktarı kadar aşıları dağıttık” şeklinde konuştu.

“İlk partide 15 bin doz aşı geldi”

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, il partide 15 bin aşının geldiğini ifade ederek ve aşının önemine değinerek, şu ifadelere yer verdi:

“Bu plan çerçevesinde aşı uygulamalarını da başlattık. Bu sürecin öncelik olarak sağlık çalışanlarına bakanlık talimat verdi. Ordu'da 9 bin 200, toplamda ise 11 bin sağlıkçımız var. Öncelik olarak bunlara aşı yapacağız, devamında ise 65 yaş ve üstü vatandaşlara aşılama yapılacak. Bu arada engelli, huzur evlerinde yaşayanlar ve oradaki çalışanlara aşı yapılacak. Süreç bu şekilde devam edecek. İnşallah bizim hedefimiz, aşı başarısını özellikle riskli dediğimiz gurupta yüzde 80'in üzerine çıkarmak. Aşıyı yüzde 80'in üzerine çıkarttığımız zaman o zaman bir bağışıklık ve bulaşı engellemiş olacağız. O yüzden bizim sağlıkçılardan ve tüm riskli gruptaki vatandaşlardan isteğimiz, biran önce aşı vurulmalarıdır. İlk partide 15 bin doz aşı geldi, ikinci partide ise bakanlık biz tamamladıkça gönderecek. İki doz halinde olacak. Bugün birinci dozu vurmaya başladık. 4 hafta sonra da ikinci doz vurulacak inşallah.”

Açıklamaların ardından diğer sağlık çalışanlarına da aşı uygulamasına geçildi.

Selim Kuşcu